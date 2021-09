Ex-presidente Dilma recebe alta após passar por cateterismo em SP

Ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O cateterismo foi realizado pelo médico Roberto Kalil e correu “tudo bem”

UOL/FolhaPress

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) recebeu alta nesta quinta-feira (2) após ser submetida a um procedimento cirúrgico no coração, informou a assessoria de imprensa da petista. Ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde terça-feira (31). O cateterismo foi realizado pelo médico Roberto Kalil e correu “tudo bem”. Segundo a assessoria de imprensa da ex-presidente, Dilma volta para Porto Alegre, onde mora, ainda nesta quinta.



O cateterismo tem duas funções, segundo explicou Leopoldo Piegas, cardiologista do HCor. Primeiro, é usado como um exame, geralmente para diagnosticar doenças nas artérias coronárias. Depois, se identificada alguma lesão, o procedimento leva o stent, espécie de mola metálica que mantém as paredes da artéria abertas, até o local em que há obstrução.



Em 2018, Dilma havia sido internada no mesmo hospital para realizar uma angioplastia. O procedimento, que serve para desobstruir as artérias do coração, ocorreu sem intercorrências. A angioplastia foi necessária após um cateterismo verificar possíveis entupimentos nas artérias que irrigam o coração. Dilma foi internada no dia 11 de dezembro daquele ano e recebeu alta dois dias depois.