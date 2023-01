Ex-presidente da Corte de Direitos Humanos repudia atos antidemocráticos

Caldas ainda criticou as forças policiais do DF e prestou apoio ao presidente Lula, afirmando que ele foi constitucionalmente eleito

Depois da invasão do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto por terroristas, Roberto Caldas, que foi juiz, vice-presidente e presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos repudiou tais atos.

“Hoje é dia de pesar para a Democracia ante os ataques criminosos e terroristas inéditos na História Nacional, às edificações das Instituições Máximas dos Três Poderes da República”, disse ele.

Durante as invasões, houve destruição e dano ao patrimônio público arquitetônico, documental, histórico, artístico e cultural, além de agressão a cidadãos, servidores e policiais.

Caldas ainda criticou as forças policiais do Distrito Federal. Para completar, prestou apoio ao presidente Lula, afirmando que ele foi constitucionalmente eleito.