Ex-ministro de Lula faz campanha por fundador do PT na equipe de Lewandowski

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Tarso Genro, titular da Justiça no governo Lula 2, entrou na campanha pelo nome de Benedito Mariano para a Secretaria Nacional de Segurança Pública na pasta. Fundador do PT, ele foi ouvidor das polícias de São Paulo e um dos autores do tema no programa de campanha de Lula.

Mariano é hoje o nome mais cotado para a disputada vaga da Senasp. “Se for confirmado o nome de Benedito Mariano na Secretária de Segurança Pública já entra fazendo gol de placa. Será possível até recuperar o Pronasci”, disse Genro no X, antigo Twitter. Ele é considerado o pai do programa de segurança pública e cidadania, uma das principais vitrines da pasta hoje.

O futuro ministro Ricardo Lewandowski terá como prioridade justamente a segurança pública na pasta. Genro também elogiou a escolha de Lula. “Lewandowski entra com categoria e sabedoria. Lula acertou. Um grande nome que substitui outro grande nome”, completou.