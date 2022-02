Ex-assessor de Pazuello é indiciado suspeito de estuprar jovem

Além desse caso, Soligo também é réu em um processo por suspeita de estuprar uma criança da própria família

O empresário e ex-assessor do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, Airton Antonio Soligo, também conhecido como Airton Cascavel, foi indiciado suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, o crime teria acontecido em 2017, na cidade de Joiville. No último dia 8 ele foi preso e, apenas três dias depois, solto. A defesa de Soligo considerou a prisão “absurda e ilegal”.

A jovem, que era funcionária da mãe de Airton, foi abusada dentro da casa da patroa. “Segundo a Autoridade Policial que presidiu o procedimento, as investigações lograram êxito em demonstrar prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do crime, motivo pelo qual houve o indiciamento do suposto autor dos fatos”, informou a PCSC.

Além desse caso, Soligo também é réu em um processo por suspeita de estuprar uma criança da própria família. Na decisão, o juiz responsável pelo caso atribuiu ao empresário as acusações de estupro de vulnerável, com aumento de pena por ser parente da vítima. O processo segue em segredo de Justiça.