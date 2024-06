Evento avalia o PNE e perspectivas para o novo plano

Nesta quarta-feira (26), das 8h às 18h, a Frente Parlamentar Mista da Educação realizará o seminário “10 anos de PNE e o novo Plano Nacional de Educação” e receberá parlamentares, membros do Ministério da Educação e especialistas do setor para debater o futuro do PNE. O evento é conduzido dentro da coordenação do Plano Nacional de Educação e pelo deputado Pedro Uczai (PT-SC). O ministro da Educação, Camilo Santana, e o deputado Rafael Brito (MDB–AL), presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, estarão presentes na abertura.

O PNE foi criado em 2014, tem vigência até o fim deste mês, e possui como objetivo alinhar e uniformizar a educação brasileira ao mesmo tempo em que adequa diferentes realidades e contextos escolares. O foco é respeitar a diversidade cultural brasileira, mas também estabelecer parâmetros para a educação nacional.

Programação:

8h – Credenciamento

9h – Abertura

10h – Mesa “Universalização da educação básica: desafios e perspectivas”, mediação do dep. Pedro Uczai (PT/SC)

11h – Mesa “Desafios educacionais: alfabetização, tempo integral e qualidade”, mediação da dep. professora Luciene Cavalcante (PSOL/SP)

14 – Mesa “Valorização, financiamento e gestão democrática na educação pública: desafios da educação brasileira”, mediação da dep. Dandara Tonantzin (PT/MG)

15h30 – Mesa “Formação docente: desafios e perspectivas para a educação básica e superior”, mediação da dep. Socorro Neri (PP/AC)

16h30 – Mesa “Desafios da educação ao longo da vida: alfabetização, educação profissional, EJA e acesso ao ensino superior”, mediação do dep. Reginaldo Veras (PV-DF)

17h30 – Encerramento

Serviço:

Seminário “10 anos de PNE e o novo Plano Nacional de Educação” | Frente Parlamentar Mista da Educação

Quando: Quarta-feira (26/06)

Horário: Das 8h às 18h

Onde: Auditório Freitas Nobre (Câmara dos Deputados – Anexo IV)

Com informações do Ministério da Educação