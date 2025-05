‘Eu não estou no governo Lula’, diz Kassab ao defender candidatura própria do PSD

São Paulo, 09 – O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta sexta-feira, 9, que não faz parte do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora o partido tenha três ministérios no primeiro escalão da gestão petista.

Kassab foi questionado sobre o tema após defender, durante filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que o PSD tenha candidatura própria a presidente na eleição de 2026.

Leite e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), são os cotados para encabeçar a chapa. Porém, o dirigente partidário admite abdicar de candidatura própria na hipótese do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputar o Palácio do Planalto.

Kassab lembrou que o PSD não teve candidato em 2022 e liberou seus integrantes para apoiar quem quisessem. Ele citou que na Bahia, por exemplo, os líderes do partido no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), e na Câmara, Antônio Brito (PSD-BA), apoiaram Lula.

“É mais do que compreensível que essas lideranças que apoiaram o presidente Lula participem do governo que ajudaram a eleger. Eu aqui em São Paulo fiquei com o Tarcísio. Eu não estou no governo Lula”, declarou o presidente do PSD, que atualmente é secretário de Governo na gestão Tarcísio.

Segundo Kassab, não há nenhum constrangimento em uma ala do partido integrar o governo federal. “Naquilo que eles entendem que seja bom para o Brasil, eles estão ao lado do governo”, disse.

O PSD tem os ministérios da Pesca, de Minas e Energia e da Agricultura. Diante desse quadro, Kassab causou incômodo no Planalto nos últimos meses ao declarar que Lula não seria reeleito em 2026 e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), era fraco politicamente. Depois, voltou atrás e disse que o presidente tem capacidade para reverter o cenário e que ainda é cedo para falar de eleições.

