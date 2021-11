‘Estamos bastante esperançosos’, diz Guedes, após aprovação de PEC

“Não haverá mais sustos nos precatórios. O que vier acima do teto nos precatórios, você usa como moeda de privatização”, completou

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 11, que o governo está “esperançoso” com a aprovação da PEC dos Precatórios, após as votações em dois turnos na Câmara dos Deputados. “Pedi apoio ao Supremo e depois fui ao Legislativo pedir ajuda. Ou eu respeito o teto ou obedeço o judiciário e vou estourar o teto. Mas com a aprovação da PEC em dois turnos pela Câmara dos Deputados, estamos bastante esperançosos”, avaliou, em participação no Itaú Macro Vision 2021.

A PEC dos precatórios libera R$ 91,6 bilhões de espaço no Orçamento de 2022 e é essencial para o governo conseguir tirar do papel o Auxílio Brasil de R$ 400, como quer o presidente Jair Bolsonaro.

Guedes voltou a rechaçar que a limitação de pagamento para os precatórios seja um “calote”. “Pelo contrário, com o menu de opções, não vai haver fila nenhuma”, alegou.

O ministro argumentou ainda que o governo continua com um desempenho fiscal muito forte. “Entramos no governo com a determinação de fazer a consolidação fiscal. Queríamos mudar o mix, fazendo um pouco mais aperto no fiscal para baixar a taxa de equilíbrio”, acrescentou o ministro.

Estadão conteúdo