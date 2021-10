Esposa de homem preso por tráfico tem cargo em gabinete de ex-presidente do Senado

Vânia Maria Fernandes de Souza Alcolumbre está lotada no escritório de Davi Alcolumbre em Macapá-AP desde 2015

A esposa de Isaac Alcolumbre, preso na quarta-feira (20) suspeito de envolvimento em tráfico internacional de drogas, tem cargo no gabinete do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), ex-presidente do Senado. Davi e Isaac são primos.

Vânia Maria Fernandes de Souza Alcolumbre está lotada no escritório de Davi Alcolumbre em Macapá-AP desde 2015. Ela ocupa o cargo de ajudante parlamentar pleno, cujo salário é de R$ 3,8 mil. O levantamento é do jornal O Tempo.

Dono de aeródromo

Isaac é dono de um aeródromo em Macapá onde aeronaves de pequeno porte eram abastecidos e passavam por manutenção. Estes aviões eram usados para o tráfico internacional de drogas.

Segundo a Polícia Federal, as apurações começaram no Amapá em maio do ano passado, após destroços de um avião serem encontrados em no município de Calçoene-AP. Segundo a PF, a aeronave foi incendiada de propósito para ocultar o tráfico. A partir daí, foi descoberta uma cadeia de ocorrências que levou à identificação dos envolvidos, entre eles, o fato de que outra aeronave pousou em Calçoene para transportar os tripulantes e carga do avião incendiado.