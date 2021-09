Escritor detona Sérgio Reis e diz que queria que o cantor tivesse morrido

“Morreu o Charlie Watts [baterista dos Rolling Stones]. Por que que não morreu o Sérgio Reis? Eu preferia que morresse o Sérgio Reis”, disparou. Eduardo Bueno também criticou o sertanejo: “Uma das coisas mais desprezíveis”

O escritor e jornalista Eduardo Bueno criticou o cantor Sérgio Reis e disse que queria que o bolsonarista tivesse morrido. A fala foi registrada no programa 8 Minutos, de Rafinha Bastos, mas andou viralizando nas últimas horas.

Eduardo Bueno, mais conhecido como Peninha, falava da morte do baterista Charlie Watts, dos Rolling Stones, morto aos 80 anos no último dia 24 de agosto. “Por exemplo, morreu o Charlie Watts. Por que que não morreu o Sérgio Reis? Eu preferia que morresse o Sérgio Reis”, disparou Bueno. A fala arrancou risadas de pessoas presentes no estúdio. Rafinha Bastos pontuou: “Concordo”.

“O que o Sérgio Reis significou para a história do mundo? Nada. É uma excrescência, é um patético com um chapelão horroroso, com uma música horrível”, prosseguiu Peninha. As declarações sobre Reis vêm após o cantor expor de forma cada vez mais contundente o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Há semanas, o artista chegou a dizer que, no próximo dia 7 de setembro, manifestantes iriam invadir o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Eduardo Bueno também detonou o ritmo sertanejo. “Sertanejo é uma das coisas mais desprezíveis, nojentas que existe, entendeu? E o rock, os Rolling Stones são uma luz, uma transcendência ligada ao demo: ‘Sympathy for the devil!’”, prosseguiu. Peninha, que também é youtuber, é conhecido pelas declarações polêmicas envolvendo temas políticos.

A fala dividiu opiniões nas redes sociais. “Quem é esse doido? O Sérgio Reis eu conheço, esse aí eu não sei quem é”, ironizou um internauta. “Ele é escritor, fã do Sérgio Reis não reconhece mesmo”, rebateu outro.