Equipe econômica deve ser anunciada nos próximos dias, diz líder do PT na Câmara

O deputado e líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG), disse nesta segunda-feira, 28, que a equipe econômica do novo governo deve ser anunciada “nos próximos dias” e que isso será importante para se ter uma política fiscal consolidada “A equipe econômica deve ser anunciada nos próximos dias e é que deve apontar esse caminho. O presidente Lula está em Brasília esta semana, e deve estar conversando com vários setores”, afirmou, ao chegar ao CCBB, sede do governo de transição, e citando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Assim que chegou, Lopes citou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, um dos nomes cotados para assumir o ministério da Fazenda.

“O governo falou bem – o Haddad falou na Febraban sobre a reforma tributária. Ali dá para fazer muitas medidas de compensação”, previu o deputado, mencionando o almoço realizado na semana passada na Federação Brasileira de Bancos em que Lula pediu para Haddad o representar.

De acordo com o parlamentar, não é possível, por exemplo, tratar da revisão da tabela do Imposto de Renda (IR) neste momento sem abranger outros temas porque, entre outros pontos, há previsão de diminuição da arrecadação.

Lopes salientou que até 31 de abril, o novo governo vai dizer que precisa abrir espaço no Orçamento para 2024.

“Tem muitos debates ao mesmo tempo: na presidência do Senado, na da Câmara, na composição dos blocos, nas comissões temáticas, na composição do governo, é um conjunto, não é que tem uma dificuldade maior, menor”, disse Lopes. “É um jogo de xadrez. Precisamos movimentar as peças corretas para ter uma boa governabilidade para o presidente Lula”, continuou.

