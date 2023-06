Equador: atual presidente, Guillermo Lasso desiste de tentar reeleição

A desistência vem após o atual presidente aparecer em último nas pesquisas de intenção de voto

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou nesta sexta-feira, 2, que desistiu de participar das eleições antecipadas do país, marcadas para agosto. A desistência vem após o atual presidente aparecer em último nas pesquisas de intenção de voto. Quem vencer as eleições vai governar o país até a data que marcaria o fim do mandato normal do atual presidente.

Em vídeo divulgado no Twitter, o presidente de 67 anos afirma que abandonou o pleito “por profundo amor pela democracia e pelo respeito aos cidadãos”. Ele dissolveu a Assembleia Nacional do Equador em maio, em um movimento constitucional que antecipa as eleições.

Estadão conteúdo