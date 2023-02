Empresas criam soluções para a inadimplência em condomínios

A Superlógica desenvolveu o Inadimplência Zero, um produto financeiro para garantir fluxo de caixa aos condomínios

Ana Paula Branco

São Paulo, SP

De olho no endividamento das famílias e no estresse que o débito com o condomínio provoca, empresas compram a dívida para que o condomínio fique sempre no azul. A Superlógica desenvolveu o Inadimplência Zero, um produto financeiro para garantir fluxo de caixa aos condomínios.

“A inadimplência representa um rombo de aproximadamente R$ 7 bilhões entre os condomínios de todo o país. É justamente esse déficit que deixa a conta bem mais cara do que deveria, forçando seus gestores a aumentar a taxa condominial ou retirar a diferença do caixa, o que prejudica a gestão do dia a dia”, afirma Carlos Cêra, CEO da Superlógica.

Em outra aposta, a Lello, administradora de condomínio, oferece o parcelamento da dívida em até 18 meses no cartão de crédito.

Segundo um levantamento feito pela APSA, administradora de condomínios, a taxa média anual de inadimplência subiu de 12%, em 2021, para 17% no ano passado, refletindo o aumento no custo de vida.

O estudo foi feito com base nos mais de 2.700 condomínios administrados pela APSA no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco.

A inadimplência impede o morador de participar de decisões tomadas em assembleia do condomínio e pode iniciar uma ação de despejo.

“Caso você esteja inadimplente, o primeiro passo é demonstrar interesse em pagar. Para isso, solicite o total da dívida atualizada e as possibilidades de parcelamento ou de extensão do prazo”, orienta a educadora Financeira Simone Sgarbi.

“Se mesmo com todos esforços você perceber que não há como fazer uma proposta factível para pagar o condomínio, é hora de pensar em mudar de moradia, pois a tendência é que essa bola de neve aumente, o que pode fazer com que seu bem vá a leilão e seja vendido abaixo do valor de mercado. Então é melhor que essa decisão parta de você”, afirma a idealizadora do canal @investir_eu.