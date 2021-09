Empresários bolsonaristas exaltam patriotismo e liberdade em rede social

O dono da Havan, Luciano Hang, postou vídeos em que aparece no meio de manifestantes pró-governo na avenida Paulista

Joana Cunha

FolhaPress

Empresários bolsonaristas foram às redes sociais nesta terça-feira (7) com discursos congruentes com falas do presidente Jair Bolsonaro.​

O dono da Havan, Luciano Hang, postou vídeos em que aparece no meio de manifestantes na avenida Paulista, onde acontece um dos atos a favor do presidente nesta terça. Ele repete que a população foi às ruas pela liberdade.

Junior Durski, dono da rede restaurantes Madero, escreveu na internet nesta terça que o brasileiro nunca perdeu a esperança de “fazer o nosso amado Brasil o melhor país do mundo, pujante, que se desenvolve e cresce, país justo e seguro e que preza 100% pela liberdade”.

O bilionário Carlos Wizard, que foi alvo da CPI da Covid neste ano, também repete a palavra. “Que o sol da justiça possa brilhar sobre nossa pátria, nos dando liberdade, paz e prosperidade”, afirma em uma postagem.

Já Salim Mattar, fundador da Localiza, que na última semana subiu o tom na internet com críticas a decisões do STF, escreveu nesta terça que “não existe independência sem liberdade”.