Em vídeo, Marçal diz que candidata é ‘braba’ porque amamenta e elogia namorado de Tabata

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)

O coach Pablo Marçal (PRTB), pré-candidato a prefeito de São Paulo, publicou um vídeo no qual crítica seus potenciais adversários, afirma que Marina Helena (Novo) é “braba” porque amamenta e elogia o prefeito do Recife, João Campos (PSB), namorado da pré-candidata Tabata Amaral (PSB).



O vídeo foi postado nas redes sociais do pré-candidato, que apresenta a disputa como um “jogo de cartas marcadas” e tenta se colocar como representante da direita em São Paulo, mirando eleitores bolsonaristas.



“A Marina é uma boa mulher, guerreira, sem apoio, está amamentando e por isso que ela é braba. Ela é experiente, vai insistir nisso, mas como não tem a popularidade mínima necessária, não vai romper [a polarização]”, afirmou Marçal, que classificou a candidata do Novo como de extrema-direita.



Ao falar sobre Tabata Amaral, classificou a pré-candidata do PSB como sonhadora, elogiou o namorado da deputada, o prefeito do Recife João Campos (PSB), mas criticou o fato de ela não ser casada.



“Ela tem um bom garoto que ela namora, mas não sabe qual o problema de um casamento, o problema do que é ter filho, ela não dá conta de cuidar da cidade como você imagina”, afirmou.



Tabata respondeu ao vídeo e apontou machismo do adversário: “A gente que é mulher está sempre devendo. Ou é jovem, ou é velha, ou tem filho demais, ou nunca teve filho.”



Também foram feitas críticas ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), ao apresentador Datena (PSDB) e ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), a quem Marçal associou ao ex-governador João Doria.



O vídeo causou estranheza e foi criticado no núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro. Aliados do ex-presidente viram a peça de propaganda de Marçal como bizarra e fora do tom.