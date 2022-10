Em Salvador, Lula inicia giro pelo Nordeste para ampliar votação na região

O petista faz nesta tarde caminhada em Salvador ao lado do candidato ao governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou nesta quarta-feira, 12, pela Bahia a agenda que fará por quatro Estados do Nordeste para tentar ampliar a votação na região onde teve o melhor desempenho no primeiro turno.

O petista faz nesta tarde caminhada em Salvador ao lado do candidato ao governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT), que disputa o segundo turno contra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Lula quer dar força ao correligionário, que terminou a primeira etapa da disputa eleitoral na liderança. Além disso, pretende alargar o placar em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, onde teve 69,7% dos votos válidos contra 24,3% do adversário.

A agenda do ex-presidente em Salvador começou com um pronunciamento à imprensa, por volta das 16h. No fim da tarde, ele iniciou a caminhada do bairro de Ondina até o Farol da Barra, um dos principais cartões postais da capital baiana.

Em mais de um momento, Lula empunhou a bandeira do Brasil, apropriada por bolsonaristas como símbolo da campanha do candidato à reeleição. O ex-presidente também usou boné com símbolo do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), base histórica do petismo mas motivo de tensões com o agronegócio, a quem Lula faz acenos reiterados na campanha.

Ainda nesta semana, Lula visita Sergipe, Alagoas e Pernambuco, Estados onde haverá segundo turno com candidatos apoiados por ele.

O Nordeste foi responsável pela liderança do petista nacionalmente ao dar a ele uma vantagem de 12,9 milhões de votos em relação ao presidente da República. O resultado amorteceu a derrota de Lula no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Nessas três regiões, o petista teve 6,95 milhões de votos a menos que o presidente. No saldo final do país, a diferença foi de 6,1 milhões de votos a favor de Lula (48,43% a 43,20% em votos válidos).

Estadão Conteúdo