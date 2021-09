Veja vídeo onde Bolsonaro pede que caminhoneiros liberem rodovias

Presidente afirmou que paralisação “não interessa para nenhum de nós”. Ministro da Infraestrutura também se pronuncia

Ao perceber que caminhoneiros bolsonaristas pretendiam realizar paralisações em várias rodovias do país como forma de protesto antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro pediu à categoria nesta quarta-feira (8) que recue e liberem as vias.

Desde a noite passada, circula nas redes sociais uma mensagem de voz do presidente pedindo a liberação das vias. “Fala para os caminhoneiros aí que [eles] são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, para liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade”, diz Bolsonaro.

Surgiu também um vídeo onde Bolsonaro fala com apoiadores, passando o mesmo recado. “Se eu puder apelar aos caminhoneiros aqui para que não parem o Brasil… sei do poder que eles têm, reconheço o trabalho que eles fazem, mas acredito que a paralisação não interessa para nenhum de nós”.

“Agradeço aos caminhoneiros por tudo que eles têm feito, têm suportado o preço do combustível, pedágios altos”, prossegue Bolsonaro. “Não é a gente matando a vaca que vai liberar um carrapato”.

Um apoiador chega a pedir uma paralisação por “só 48 horas”, mas não é respondido. Assista:

Ministro confirma áudio

Ainda na quarta (8), o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, gravou vídeo para confirmar que a mensagem de Bolsonaro era real. “É real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação iria agravar efeitos da economia e de inflação e iria impactar os mais pobres, os mais vulneráveis”, declarou Freitas.

“A gente não pode tentar resolver um problema criando outro e, principalmente, prejudicando os mais vulneráveis”, disse o ministro, reforçando a veracidade do áudio de Bolsonaro. Assista:

PRF identifica bloqueios

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou ontem bloqueios feitos por caminhoneiros em 16 estados brasileiros. No Distrito Federal e Entorno, a PRF-DF afirmou que, até a manhã de hoje (9), não há nenhum bloqueio nas rodovias locais.