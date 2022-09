Em libras, Michelle faz dancinha que Neymar gravou em apoio a Bolsonaro

“22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro”, diz o jingle entoado por Neymar e reproduzido, em libras, pela primeira-dama

Beatriz Gomes

São Paulo, SP

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fez nesta sexta-feira (30) a dancinha que o atacante Neymar, da seleção brasileira e do PSG, dançou ao declarar apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. A dancinha de Michelle, porém, foi feita em libras (Língua Brasileira de Sinais).

“22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro”, diz o jingle entoado por Neymar e reproduzido, em libras, pela primeira-dama -que vem atuando na campanha do marido em meio às tentativas de aumentar a intenção de votos de mulheres no candidato. As eleições ocorrerão neste domingo (2).

“Vota, vota 22, que é Bolsonaro. Você sabe o sinal do Bolsonaro em Libras? Faça e me marque! Quero ver e repostar #bolsonaro22 #b22 #bolsonaro #neymarjr”, escreveu a primeira-dama na legenda da publicação no Instagram.

A publicação do vídeo alcançou mais de 385 mil curtidas e 14,8 mil comentários de apoiadores do atual chefe do Executivo. “Nosso capitão bem acompanhado”, escreveu um internauta. “A melhor primeira-dama da história”, comentou outra pessoa.

Após a publicação da postagem em seu perfil no Instagram, Michelle começou a repostar vídeos de apoiadores, inclusive crianças, que faziam a dancinha de apoio ao candidato.

NEYMAR RECLAMA DE ATAQUES

Mais cedo, Neymar reclamou em suas redes sociais de alguns ataques que sofreu após aparecer em um vídeo declarando apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

“Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender”, escreveu o jogador em seu Twitter.

Na quinta-feira (29), o atacante publicou em seu TikTok um vídeo dançando e cantando uma música em apoio ao político. A gravação foi e segue sendo repercutida por Bolsonaro e seus apoiadores que, inclusive, estão publicando outros vídeos com apoio de esportistas à candidatura.

Como está em Paris, o jogador terá que vir ao Brasil se quiser transformar a dancinha em voto. É que Neymar não transferiu o título de eleitor desde que foi para a Europa. O local de votação do jogador é em Santos, como consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Segundo o Ministério de Relações Exteriores, “os eleitores que votam no Brasil não podem votar em trânsito no exterior”.

DATAFOLHA MOSTRA LULA NA FRENTE

Pesquisa Datafolha realizada com entrevistas presenciais, contratada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo divulgada na quinta, aponta estabilidade no cenário de primeiro turno. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 50% dos votos válidos — ou seja, quando são excluídos brancos e nulos.

O presidente Jair Bolsonaro aparece com 36% dos votos válidos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa aponta que Lula tem entre 48% e 52% dos votos válidos por conta da margem de erro. Isso indica a possibilidade de vitória em 1º turno, mas não a garante. Para vencer o pleito sem necessidade de 2º turno, o candidato precisa de 50% mais 1 dos votos válidos, de acordo com a Lei das Eleições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).