Em João Pessoa, Bolsonaro critica a esquerda: é o caminho da pobreza

Bolsonaro ainda apelou para temáticas ligadas à pauta de costumes e reforçou que a luta que impera no País é do “bem contra o mal”

Um dia após a pesquisa Datafolha revelar que, se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria a disputa ainda no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que não quer que o Brasil caminhe para o lado da esquerda.

“Não queremos que o nosso Brasil caminhe para o lado da esquerda, onde a única certeza é a pobreza, é a miséria, é a desesperança”, afirmou durante discurso em cerimônia de entrega de moradias do programa Casa Verde e Amarela, em João Pessoa (PB).

Durante sua fala, o chefe do Executivo apelou para temáticas ligadas à pauta de costumes e reforçou que a luta que impera no País é do “bem contra o mal”.

Bolsonaro voltou a dizer que respeita militares e policiais e defende a família brasileira, além de ser contrário ao aborto, à legalização das drogas e à ideologia de gênero.

Estadão conteúdo