Datafolha: Bolsonaro empata com Lula no Sul e reduz diferença no Nordeste

Júlia Barbon

Rio de Janeiro, RJ

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), lideram a corrida eleitoral para a Presidência em 2022.

A rodada mais recente indica que, neste mês, houve uma oscilação negativa de Lula no Sul (de 36% para 31%) e uma oscilação positiva de Bolsonaro no Nordeste (de 15% para 18%), mas todas dentro das margens de erro. Já as variações no Sudeste e no Centro-Oeste/Norte foram menores.

Em maio, a diferença entre Lula e Bolsonaro era de 11 pontos no Sul, agora é de 3 pontos (ou seja, em situação agora de empate técnico). Já no Nordeste, entre uma pesquisa e outra, a diferença a favor do petista passou de 34 para 30 pontos percentuais.

Ainda assim, o petista continua apresentando melhor desempenho no Nordeste (48% ali o escolheriam espontaneamente, ante 37% do total nacional) e Bolsonaro segue angariando votos no Centro-Oeste/Norte, onde os dois agora empatam (32% ali votariam no atual presidente, ante 25% do total).

Para se ter ideia, 43% do eleitorado brasileiro está no Sudeste, 27% está no Nordeste, 15% no Sul e 15% no Centro-Oeste e no Norte, segundo o próprio Datafolha. Essas duas últimas regiões normalmente são somadas para evitar uma margem de erro muito grande.

A última pesquisa foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o país, nesta quarta (22) e quinta-feira (23). Ela foi contratada pela Folha e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09088/2022.

A margem de erro total do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. Mas na segmentação por região ela muda para: Sudeste (3 pontos), Nordeste (3,8 pontos), Norte e Centro-Oeste (4,9 pontos) e Sul (5,2 pontos).