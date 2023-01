“Eles não vão destruir a democracia brasileira”, diz Dino sobre terroristas em Brasília

As prisões em flagrante ainda estão sendo realizadas e, até o momento, mais de 400 mandados já foram cumpridos no Distrito Federal

Em coletiva, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, nomeou os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília na tarde deste domingo (8) como terrorismo.

Como informado mais cedo por Ibaneis Rocha, eles já sabiam da possibilidade de realização desses atos e reconheceu que o planejamento deu errado, mas que o governador do DF já estaria apurando as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram com seus deveres constitucionais.

“Da nossa parte, organizamos o que nos cabia. A Polícia Federal não é ostensiva, é de ordem pública, judiciária. Eu determinei a convocação ontem da Força Nacional, para que houvesse um complemento. Mas por conta da mudança de planejamento e omissões, que serão apuradas, esse complemento se revelou insuficiente diante da gravidade do que aconteceu”, disse Flávio Dino.

O ministro também afirmou que, depois desse erro de planejamento, sugeriu ao presidente Lula a decretação da intervenção federal, o que foi acatado.

As prisões em flagrante ainda estão sendo realizadas e, até o momento, mais de 400 mandados já foram cumpridos no Distrito Federal. Cerca de 40 ônibus foram apreendidos. Segundo Dino, os financiadores desses atos já foram identificados.

Dino também declarou que policiais militares de outros estados estão sendo cedidos ao DF, em mobilizaçaõ para fortalecer a segurança da capital federal. “Ainda há pessoas falando na internet em dar continuidade aos atos terroristas. Mas eles não conseguirão destruir a democracia brasileira”, disse o ministro, com convicção.

O ministro ainda se solidarizou com os demais poderes da República, lamentando que o patrimônio do povo brasileiro tenha sido destruído. “Isso é terrorismo, é golpismo. A imensa maioria da população não quer a implantação dessas trevas. As providências já estão em curso”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E para finalizar, Dino fez um apelo aos cidadãos que, de seus estados, ainda estejam com alguma condição extremista. “Tenham bom senso, nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade, as providências estão sendo tomadas”.