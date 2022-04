Eduardo Leite participará de evento nos EUA, mas não estará em debates com pré-candidatos

Como não é oficialmente presidenciável, não estará nos debates com pré-candidatos. Participará de uma mesa sobre economia

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Eduardo Leite (PSDB-RS) recebeu convite para participar da Brazil Conference, evento organizado por acadêmicos brasileiros nos EUA, em 9 de abril.

Como não é oficialmente presidenciável, não estará nos debates com pré-candidatos. Participará de uma mesa sobre economia.

Aliados de Eduardo Leite mantêm as movimentações para alçá-lo como candidato presidencial, mesmo após ter perdido as prévias do PSDB. A ideia é fazê-lo alcançar ao menos 5% das intenções de voto até as convenções.

Nesta quinta-feira (31), o ex-governador de São Paulo João Doria ensaiou se manter no cargo que ocupava e abandonar a pretensão de concorrer ao Planalto, mas recuou horas depois e manteve a candidatura. A manobra foi vista com desconfiança e irritou inclusive seus apoiadores.