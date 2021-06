Eduardo Braga acusa Omar Aziz de usar CPI para disputar governo do Amazonas

“Vossa excelência quer trazer a esta comissão a disputa de 2022 no Estado do Amazonas”, acusou Braga

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) disse nesta quarta-feira (30) que o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), estaria tentando travar uma disputa regional na comissão. Na terça (29), o Senado recebeu o deputado estadual do Amazonas Fausto Júnior (MDB), e Aziz protagonizou discussões com o parlamentar ao longo do depoimento.

Omar Aziz teria adicionado à pauta de hoje um requerimento de convocação da conselheira Yara Lins, do Tribunal de Contas do Amazonas. Yara é mãe de Fausto Júnior. Segundo Omar, a conselheira teria adquirido imóveis em um bairro de Manaus sem ter recursos para tal, configurando enriquecimento ilícito. Eduardo Braga enxergou a ação como “disputa regional”.

“Vossa excelência vem dizer isso para mim, senador Eduardo Braga?”, rebateu Omar Aziz. “Vossa excelência está colocando aqui a filha da conselheira. Com que fundamentação?”, indagou Braga. “A CPI não é instrumento para isso. Será que os senhores senadores estão à vontade de votar isso desta forma?”, prosseguiu.

Depois, Omar Aziz e Eduardo Braga, que já foram governadores do Amazonas, voltaram a discutir sobre pagamentos de verbas indenizatórias no estado. “Vossa excelência quer trazer a esta comissão a disputa de 2022 no Estado do Amazonas”, acusou Braga.