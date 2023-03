Eduardo Bolsonaro posta vídeo antigo para comemorar chegada do pai em Brasília

A publicação já possui mais de 7 mil curtidas e 1,1 mil comentários, a grande maioria de pessoas desejando boas-vindas ao “presidente”

Jair Bolsonaro (PL) voltou ao Brasil após 90 dias nos Estados Unidos. Ele viajou para o exterior no dia 30 dezembro, quando ainda era presidente, e não chegou a passar a faixa para seu sucessor, Lula.

De volta a Brasília, onde assumirá o cargo de presidente de honra do seu partido, Bolsonaro vai trabalhar junto com a ex-primeira-dama, que recentemente assumiu o comando do PL Mulher e é vista como possível candidata do partido à Presidência no futuro.

E para comemorar o retorno de seu pai, Eduardo Bolsonaro, conhecido como filho 03, publicou um vídeo em seu Facebook onde mostra Jair no avião e depois em contato com a multidão. Porém, apenas a imagem de dentro da aeronave. As demais, são antigas.

Foto: Reprodução/Facebook

A publicação de Eduardo Bolsonaro já possui mais de 7 mil curtidas e 1,1 mil comentários, a grande maioria de pessoas desejando boas-vindas ao “presidente”.