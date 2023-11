“É uma resposta violenta ao planeta”, diz Celia Xakriabá soebre a aprovação do PL do Veneno pelo Senado

Para a parlamentar, a aprovação é uma “resposta violenta” ao planeta em plena semana da realização da COP 28, em Dubai

A deputada federal Célia Xakriabá (PSol-MG) repudiou a aprovação pelo Senado, em votação simbólica nesta terça-feira (28), do projeto que flexibiliza regras de aprovação, registro e comercialização de agrotóxicos, o chamado PL do Veneno. Para a parlamentar, a aprovação é uma “resposta violenta” ao planeta em plena semana da realização da COP 28, em Dubai.

“Em pela semana da realização da conferência do clima, a COP 28, é aprovado no Congresso o PL do Veneno, sendo que a cada ano um milhão de pessoas em todo mundo é intoxicado de forma involuntária por agrotóxicos”, declarou a deputada indígena. “Quem é que não sabe que no Mato Grosso do Sul é realidade as mulheres Guarani Kaiowá têm tido os filhos envenenados ainda no útero da mãe por agrotóxicos contaminação em áreas de terras indígenas?”

A deputada Célia Xakriabá lamenta que, enquanto o mundo inteiro está se reunindo para buscar soluções climáticas, o Congresso se preocupe em “passar a boiada” aprovando o PL do Veneno.

_“A saída para combater o veneno ilegal, não é legalizando através de PL, porque todas essas mortes causadas por agrotóxico elas são violentas e nós não reconhecemos e nem conhecemos ecocídio que seja legal”, finaliza a parlamentar mineira.