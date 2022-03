‘É uma contradição’, diz Moro sobre aliança entre Lula e Alckmin

De acordo com Moro, o ex-governador está sendo incoerente diante do seu histórico de divergências com o ex-presidente no passado

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) classificou nesta quinta-feira, 24, a possível entrada do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma “contradição” e afirmou que nada muda no cenário eleitoral.

De acordo com Moro, o ex-governador está sendo incoerente diante do seu histórico de divergências com o ex-presidente no passado. “É uma contradição, considerando tudo o que o ex-governador Alckmin falou em relação a Lula no passado, de que jamais estaria do lado dele, denunciando os próprios esquemas de corrupção”, afirmou em entrevista à Jovem Pan.

Segundo o ex-ministro, “Não existe nenhuma nota de arrependimento do Partido dos Trabalhadores em relação aos grandes escândalos de corrupção da Petrobras, por exemplo” e o fato de Alckmin entrar na chapa não altera essa questão.

Alckmin se filiou ontem, 23, ao PSB após passar 33 anos no PSDB, legenda que foi um dos fundadores, abrindo caminho para ser vice na chapa de Lula. No ato de filiação, o ex-tucano disse que Lula era a “esperança” do Brasil.

Estadão Conteúdo