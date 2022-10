UE aumentará apoio militar à Ucrânia para mais de € 3 bilhões

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, a UE já disponibilizou cerca de 2,5 bilhões de euros, dos 5,7 bilhões de euros que constituem o EPF

O chefe de diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, anunciou nesta quinta-feira (13) um aumento no apoio militar para a Ucrânia, que deve ficar em “mais de 3 bilhões de euros”.

No anúncio, feito em paralelo a uma reunião ministerial da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Borrell informou que a mudança deve ser aprovado pelo bloco na próxima semana.

“Estou aqui para informar aos membros da OTAN que vamos aprovar, possivelmente na segunda-feira (…), uma nova parcela do nosso apoio às forças armadas da Ucrânia, para mais de 3 bilhões de euros”, procedentes do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (EPF, na sigla em inglês), declarou o diplomata espanhol.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, a UE já disponibilizou cerca de 2,5 bilhões de euros, dos 5,7 bilhões de euros que constituem o EPF.

De acordo com Borrell, essa nova parcela deverá ser de mais 500 milhões de euros.

Os recursos do fundo também serão utilizados para financiar um ambicioso projeto de treinamento para aproximadamente 15.000 soldados ucranianos em vários Estados-membros do bloco.

Na segunda-feira (17), os ministros de Relações Exteriores dos países da UE farão uma reunião em Luxemburgo. Durante esse encontro, a ampliação do pacote de ajuda militar destinado à Ucrânia deve ser aprovada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse