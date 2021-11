Doria vence prévias do PSDB e vai concorrer à Presidência em 2022

Governador de São Paulo derrotou Eduardo Leite e Arthur Virgílio

O governador de São Paulo, João Doria, venceu as eleições internas do PSDB para concorrer à Presidência da República em 2022. O anúncio ocorreu pouco antes das 19h deste sábado (27). Doria teve 53,99% dos votos dos filiados ao partido.

A eleição, que foi adiada para hoje, ocorreu das 8h às 17h de forma virtual. Os candidatos se reuniram na sede do partido em Brasília-DF para receber o resultado. O vídeo abaixo mostra o momento em que o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, anuncia Doria como vencedor:

Momento em que o presidente @BrunoAraujo456 anuncia a vitória do governador @jdoriajr nas prévias do PSDB. pic.twitter.com/VnqFBuZc3D — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 27, 2021

“João Doria é o nome do PSDB para a disputa presidencial de 2022. Parabéns, governador João Doria! Seguimos juntos e firmes na defesa da democracia, da igualdade de direitos e do pleno desenvolvimento para o nosso país!”, escreveu o perfil oficial do PSDB no Instagram.

Doria derrotou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, que não tinha reais chances.