Doria troca vacina e obras por guerra na Ucrânia em manifestações no Twitter

A guerra na Ucrânia tomou o lugar da vacina e dos projetos e obras como tema preferido do presidenciável João Doria (PSDB) em redes sociais.

Desde a invasão russa, na última quinta-feira (24), o tucano dedicou mais de um terço de suas manifestações pelo Twitter ao tema. Foram 8 postagens, em um universo de 21.

Num distante segundo lugar, com 2 tuítes cada, aparecem assuntos como reajuste a servidores, despoluição do rio Pinheiros e inaugurações de unidades do Poupatempo. A vacina, maior trunfo eleitoral do governador, foi mencionada apenas uma vez no período.

Entre seus comentários sobre a guerra, Doria chamou Vladimir Putin de mentiroso, criticou a atitude dúbia do governo Bolsonaro sobre a guerra e atacou a esquerda por se alinhar ao presidente russo.

A política externa é uma área em que o tucano vai procurar se diferenciar de Bolsonaro durante a pré-campanha presidencial, que deverá começar em menos de um mês, quando ele pretende renunciar ao governo de São Paulo.

Por: Fábio Zanini