Doria garante que prévias serão finalizadas neste domingo (28)

Em coletiva do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o candidato e governador de São Paulo, João Doria, garantiu que as prévias presidenciais do partido deverão ser concluídas neste domingo (28).

A garantia de Doria vem após falhas no aplicativo na última tentativa da votação, no último domingo (21). Mais cedo nesta terça-feira (23), o partido anunciou a contratação de uma empresa privada para a substituição do aplicativo original utilizado na primeira vez.

Inicialmente, a ferramenta da Fundação de Apoio á Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) foi contratada para desenvolver o aplicativo, porém, após os problemas enfrentados, a RelataSoft, empresa que faz parte do projeto Eleições do Futuro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi a nova indicada.

As campanhas de Doria, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do ex-governador de Manaus, Arthur Virgílio, deram o aval para a utilização do novo aplicativo.

Durante a coletiva, Virgílio citou as recentes alfinetadas de Doria e Leite, os principais candidatos. “É normal, em uma prévia, você ‘se bater’ com os seus adversários. Se pegarmos o (Barack) Obama e a Hillary (Clinton), eles se bateram duramente durante o programa.”