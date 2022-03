Doria desiste de desistir e vai enfrentar revolta no PSDB

O anúncio de que ele ficaria no Palácio dos Bandeirantes gerou uma crise, em especial com Rodrigo, a quem prometeu a cadeira

Igor Gielow, Artur Rodrigues e Carolina Linhares

O governador de São Paulo, João Doria, desistiu de desistir de se candidatar a presidente pelo PSDB, como havia anunciado a seu vice, Rodrigo Garcia, e a outros aliados na tarde de quarta (30).

Ele acertou isso em almoço nesta quinta (31) com o vice. O anúncio de que ele ficaria no Palácio dos Bandeirantes gerou uma crise, em especial com Rodrigo, a quem prometeu a cadeira para a disputa de outubro.

Doria tentou assim pressionar o PSDB a se unir para defender sua candidatura, mas agora contratou uma revolta da ala que não o quer na disputa e prefere Eduardo Leite (RS) ou algum aliado como nome da terceira via.

Despedida do Bandeirantes

No evento de despedida de João Doria (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, diante de centenas de prefeitos, foi exibido um vídeo que exalta a atuação do tucano na pandemia, possibilitando a vacinação no país.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a vacina deve ser a marca de Doria durante a campanha eleitoral para o Palácio do Planalto.