‘Dona Lindu pariu só um Lula’, diz ex-presidente a empresários para dizer que não está raivoso

Lula disse ainda que sempre achou impossível existir, no Brasil, um vice tão bom quanto o empresário José de Alencar

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O ex-presidente Lula (PT) afirmou a empresários da construção civil com quem se reuniu na terça (23) que fica irritado quando vê na imprensa declarações de pessoas que dizem não saber o que esperar dele caso ganhe as eleições presidenciais.

E que o Lula um, que comandou o país de 2003 a 2010, poderia ser diferente de um Lula dois ou Lula três que hoje disputa a Presidência, como se ele tivesse mudado nesses anos em que ficou longe do poder e chegou a ser preso.

De acordo com relatos de pessoas presentes a esse momento da conversa, o ex-presidente afirmou: “Se a dona Lindu [mãe do petista, morta em 1980] estivesse aqui, ela diria que só pariu um Lula. E é o Lula que vocês já conhecem”.

Ele afirmou ainda entender a dúvida dos empresários já que a imprensa adoraria perguntar se ele saiu raivoso da prisão depois de ficar 580 dias enclausurado. Repetiu que, com mais de 70 anos, não tem mais tempo para ter ódio e quer está olhando para a frente.

Setores do empresariado têm manifestado dúvidas em relação ao programa que o ex-presidente vai implementar caso seja eleito. O país, dizem alguns deles, mudou, e o PT precisaria mostrar com clareza suas propostas caso chegue ao governo mais uma vez.

No diálogo com alguns dos convidados, que ocorreu antes do início oficial do evento, Lula insistiu que seu eventual governo será de “união e convergência”, e que não entrará em atrito com o empresariado -embora possa divergir do setor em alguns temas.

De acordo ainda com relatos, ele afirmou que sua administração, caso saia vitorioso, será de “portas abertas”. Em especial para o setor da construção civil, que, segundo ele, será a mola propulsora da recuperação econômica brasileira.

Vou pegar na mão de vocês e vamos caminhar juntos”, teria dito, segundo um dos presentes.

O ex-presidente também fez questão de dar evidência a Geraldo Alckmin (PSB-SP), candidato a vice-presidente em sua chapa.

Lula disse que o ex-governador de São Paulo é uma das pessoas mais educadas que ele conhece, e que chega a fingir que está tomando vinho apenas para que outras pessoas à mesa não se sintam incomodadas por estarem bebendo, e ele, não.

Apesar da suavidade, completou, Alckmin foi sempre um adversário duro nos embates eleitorais que tiveram -os dois disputaram a Presidência da República em 2016, quando Lula saiu vitorioso.

“Eu saía dos debates com as canelas roxas”, afirmou Lula, segundo um dos presentes ao evento.

Segundo o petista, os dois juntaram a experiência de Alckmin de comandar por 16 anos o governo de São Paulo, além de ter sido vice-governador por seis anos, com os seus oito anos como presidente da República (que definiu como exitosos, para colocar à serviço do que definiu como a reconstrução do Brasil.

Disse ainda que Alckmin não será um vice decorativo. E que vai participar de reuniões ministeriais e com governadores e prefeitos, que serão convocados a Brasília para a discutir a reconstrução do pacto federativo e um programa de investimentos regionais.

Lula disse ainda que sempre achou impossível existir, no Brasil, um vice tão bom quanto o empresário José de Alencar, que foi eleito para o cargo duas vezes junto com ele.

Alckmin seria, no entanto, um sério candidato a ser “o melhor vice que esse país já teve”.

No evento estavam representantes do setor da construção como José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); Yorki Estefan, vice-presidente do Sinduscon-SP; Romeu Chap, ex-presidente do Secovi-SP, e José Romeu Ferraz Neto, presidente da Fiabci -Brasil (Federação Internacional Imobiliária).

O ex-presidente também anunciou que, caso eleito, retomará o programa Minha Casa, Minha Vida.