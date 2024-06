DNIT lamenta cancelamento da mesa de negociação com o MGI

A Associação Nacional dos Engenheiros e Analistas em Infraestrutura de Transportes do DNIT (AEDNIT) publicou nota lamentando o cancelamento da mesa de negociação que aconteceria com o Ministério da Gestão e Infraestrutura (MGI).

A rodada de negociações iria acontecer no dia 4 de julho, mas foi cancelada unilateralmente pelo MGI. Os servidores do DNIT vem buscando reestruturação de carreira desde agosto de 2023.

O órgão reclama de negligenciamento por parte do Governo Federal e ressaltou que é a autarquia responsável pela maior aplicação direta dos recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Infelizmente, esse trabalho e importância parecem servir apenas para propaganda, quando somos rotulados como “caceteiros”, “casca de bala”, entre outros termos que visam popularizar a atuação técnica e comprometida dos profissionais que atuam nas áreas finalísticas da autarquia”.

O DNIT busca que o Ministério mantenha a reunião que estava previamente marcada.

Confira a nota completa do DNIT: