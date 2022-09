Diretório do PSDB é alvo de tiro em SP; deputado é suspeito

Em nota, o partido afirmou “que sua sede foi alvo de um tiro” e que “o caso está sob investigação pela Polícia Civil.”

O diretório estadual do PSDB em São Paulo foi alvo de um disparo de arma de fogo na noite desta quinta-feira, dia 1º. Em nota, o partido afirmou “que sua sede foi alvo de um tiro” e que “o caso está sob investigação pela Polícia Civil.”

Segundo reportagem do portal G1, o autor do disparo seria o deputado estadual Roque Barbiere (Avante), que foi flagrado por câmeras de segurança dentro do diretório na Rua Estados Unidos, nos Jardins, no início da noite desta quinta.

Ninguém ficou ferido. O Avante, sigla do parlamentar, integra a coligação do governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição.

As câmeras de segurança do partido registraram o momento em que o deputado conversou com outro homem na porta do diretório. Em seguida, uma pessoa saca a arma e dispara para cima.

Segundo a Polícia Militar, houve um chamado na Rua Estados Unidos no número 662 por volta das 19h. Os policiais constataram que o tiro atingiu um vidro.

De acordo com a TV Globo, o deputado teria uma reunião com o presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi, e teria havido um atraso no encontro. Barbieri teria então ficado nervoso e disparado. A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial.

Estadão Conteúdo