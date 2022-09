Dados de operador mostram que fluxo do Nord Stream 1 deve reiniciar no sábado

Dados mantidos pela empresa que opera o gasoduto Nord Stream 1, que liga a Rússia à Alemanha, mostram que o suprimento de gás deve reiniciar

Dados mantidos pela empresa que opera o gasoduto Nord Stream 1, que liga a Rússia à Alemanha, mostram que o suprimento de gás natural deve ser reiniciado neste sábado, 3 , após dois dias de paralisação por conta de uma manutenção no gasoduto. Os números mostram apenas os pedidos feitos à Gazprom – estatal russa que fornece o produto – mas coincidem com o período que a empresa previu para o término do período de manutenção.

A partir das 2h de sábado pelo horário da Europa Central (ou 21h desta sexta pelo horário de Brasília), cerca de 14.437,507 quilowatts-hora por hora (KWh/h) começarão a ser entregues pelo Nord Stream 1 por um período de quatro horas, mostram os dados do operador.

Segundo a imprensa internacional, o fluxo previsto é similar ao dos dias anteriores à pausa para manutenção, quando o gasoduto operou em 20% de sua capacidade.

Estadão Conteúdo