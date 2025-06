Dino vota no STF para responsabilizar big techs por publicação de terceiros

CÉZAR FEITOZA

FOLHAPRESS



O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta quarta-feira (11) para que as big techs possam ser responsabilizadas pela publicação criminosa de usuários de suas plataformas.

É o quarto voto favorável à ampliação das responsabilidades das redes sociais dado no Supremo. O tribunal julga a constitucionalidade de trechos do Marco Civil da Internet.

Dino segue em parte os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso para definir que as plataformas têm um dever de cuidado sobre as publicações feitas por seus usuários.

Só o ministro André Mendonça defendeu a manutenção completa da regra atual, que prevê responsabilização somente após decisão judicial.

“Eu só consigo imaginar que devemos, como tribunal, avançar na direção da liberdade com responsabilidade e da liberdade regulada, que é a única e verdadeira liberdade”, disse Dino.

“Eu nunca vi alguém pretender abrir uma companhia aérea sem regulação em nome do direito de ir e vir. É tão desbaratado quanto, na minha ótica”, completou.

O julgamento no STF tem gerado debate sobre a regulação das plataformas digitais afetar a liberdade de expressão.

Dino disse que estabelecer regras para as big techs não significa restringir os direitos dos cidadãos. “A responsabilidade evita a barbárie, evita tiranias”, afirmou. “A ideia de que regulação mata liberdade é absolutamente falsa e não vi ninguém neste tribunal a defendê-la.”

Em seu voto, Dino defende que o Supremo adote a fixação de uma tese que defina que o “provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente […] pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros”.

O ministro sugere que as plataformas só não são obrigadas a deletar publicações com “alegações de ofensas e crimes contra a honra”. Nestes casos, caberá ao Judiciário avaliar caso a caso se o autor da publicação cometeu crime -tese defendida anteriormente pelo ministro Barroso.

Dino defende ainda que o Supremo reconheça como atos próprios das big techs as “postagens de perfis com anonimização do usuário que gere obstáculos à responsabilização” e ilicitude veiculadas em anúncios pagos e publicações patrocinadas.

O Supremo também debate o conceito de falha sistêmica das plataformas, para definir em quais cenários o Judiciário deve reconhecer que as big techs não adotaram medidas para sua autorregulação.

Dino sugere que seja reconhecida a falha sistêmica, com possível responsabilização das plataformas, quando forem mantidas publicações de que promovam crimes contra a criança e o adolescente; crime de induzimento ao suicídio; crime de terrorismo; e apologia ao crimes contra o Estado democrático de Direito.

“Para fins da responsabilidade civil prevista neste item, considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução”, completou o ministro.

Dino disse que não fica configurada falha sistêmica a publicação criminosa “atomizada e isolada”. “Contudo, uma vez recebida notificação extrajudicial sobre a ilicitude, passará a incidir a regra estabelecida no artigo 21 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)”, acrescentou.

O ministro ainda defende que as plataformas digitais devem editar regras de autorregulação que necessariamente contenham um sistema de notificações, um processo para análise de conteúdos denunciados e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais.

“As obrigações mencionadas neste item 4 serão monitoradas pela Procuradoria Geral da República, até que sobrevenha lei específica regulando a autorregulação dos provedores de aplicação de internet.”