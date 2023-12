Dino anuncia ato para celebrar a democracia no dia 8 de janeiro

“Todos têm o direito de trafegar à direita ou à esquerda na avenida, mas ninguém tem o direito de destruir a avenida”, disse o ministro

São Paulo, 21 – O ministro da Justiça e Segurança Pública e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, anunciou que vai fazer uma cerimônia para lembrar os ataques aos prédios das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e reforçar compromissos com a democracia.

O ato vai ocorrer no dia 8 de janeiro, às 15 horas, no Senado Federal. O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso estarão presentes no evento.

O anúncio foi feito durante a apresentação do balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dino afirmou ter enfrentado um dos maiores desafios profissionais de sua vida no dia dos ataques golpistas, em que permaneceu durante 12 horas em pé.

“Todos têm o direito de trafegar à direita ou à esquerda na avenida, mas ninguém tem o direito de destruir a avenida”, disse o ministro em uma metáfora em alusão à democracia e a posicionamentos políticos.

Dino também agradeceu sua equipe, especialmente às mulheres, dizendo saber que a administração federal ainda é um ambiente com pouca representatividade feminina. “É uma área muito masculina. Muito.”

Supremo

Em seguida, o ministro tratou de sua ida para o STF. “Não morrerei, só trocarei de lugar”, brincou Dino em clima de despedida. Era previsto que ele continuasse sendo o titular da Justiça até dia 8, como afirmou o presidente Lula. Mas o ministro comentou no anúncio do ato que permanecerá no cargo por mais alguns dias, segundo ele, até o “dia 10 ou 12 de janeiro”.

Lula havia confirmado a permanência dele à frente da Justiça até o ato de um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Dino assumirá como ministro do STF somente no dia 22 de fevereiro. Seu substituto na Justiça ainda não foi anunciado por Lula.

Estadão Conteúdo