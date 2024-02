Dilma alertou Lula sobre suspeita de espionagem da Abin

Ao chegar no local, sua equipe de segurança foi informada de que “seguranças do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)” haviam estado lá

A ex-presidente Dilma Rousseff relatou, ainda durante a campanha presidencial de 2022, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suspeitas de uma possível espionagem. A suspeita se iniciou após a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 16 de agosto.

Naquela noite, após o evento, a ex-presidente foi jantar em um restaurante de Brasília. Ao chegar no local, sua equipe de segurança foi informada de que “seguranças do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)” haviam estado lá.

Sem que qualquer outra equipe de segurança tivesse sido acionada para o jantar, outro fato que causou estranheza foi o comportamento de outros três clientes do restaurante.

Em paralelo, na época, o ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno, havia afirmado em reunião que solicitou a infiltração de agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) nas campanhas presidenciais. Ao perceber o que o general estava para dizer, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) o interrompeu.