Desfile Cívico altera trânsito na Esplanada dos Ministérios

Os agentes farão o controle de travessias de pedestres ao longo do evento, para garantir a segurança dos dispositivos

Para garantir a segurança viária das autoridades civis e militares, bem como da população que for assistir ao Desfile Cívico de 7 de Setembro, que ocorrerá na via N1 da Esplanada dos Ministérios, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), vai promover intervenções no tráfego de veículos, a partir desta quarta-feira (6), até a dispersão total do público.

Para isso, serão montados quatro pontos de Controle de Trânsito (PCTrans) e os agentes de trânsito vão trabalhar para assegurar o livre trânsito das viaturas condutoras das autoridades e daquelas com atribuições de apoio ao evento, com foco na evacuação, prevenção e controle.

Durante todo o desfile, haverá controle de trânsito de veículos nas vias S2, S3, e adjacências, a partir das 21h desta quarta (6), até a completa desocupação das vias. Os agentes farão o controle de travessias de pedestres ao longo do evento, para garantir a segurança dos dispositivos. No túnel da Cúria, o trânsito em direção à S1 será interrompido.

Estacionamento

Além disso, os agentes vão agir para coibir estacionamento em locais proibidos e em locais que prejudiquem a fluidez nas vias de segurança nas proximidades do evento. Não será permitido estacionar ao longo da via S2 e do Buraco do Tatuí (ligação entre a L2 Sul e a L2 Norte). Será permitido estacionar nos anexos do Ministérios, pelas vias S2, S3 e N2. Haverá viaturas-guincho e empilhadeiras nas proximidades para serem empregadas se for necessário.

Integração

As equipes da Unidade de Motociclistas Operacionais de Trânsito (Umop) farão patrulhamento e escoltas. A Polícia Militar e o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) também atuarão no controle do tráfego de forma integrada com o Detran-DF.

