Deputado pede ao Ministério da Saúde controle nos aeroportos para evitar varíola dos macacos

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Presidente da Comissão do Coronavírus da Câmara, o deputado Dr. Luizinho (PP-RJ) enviou requerimento ao Ministério da Saúde pedindo que, diante do aumento de casos de varíola dos macacos no Brasil, os aeroportos façam controle de temperatura dos passageiros.

O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmaram nesta quinta-feira (23) mais três casos positivos em São Paulo -o total no país chegou a 14.

Os três casos são autóctones, ou seja, de transmissão local, uma vez que os pacientes não possuem histórico de viagem para países com casos confirmados. Os demais casos são importados, de pessoas que viajaram para a Europa.

O primeiro caso de varíola dos macacos foi registrado no Brasil em 8 de junho, em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou para Espanha e Portugal.