Deputado do PT pedirá impugnação de candidatura de Moro em SP

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) afirma que irá pedir a impugnação da candidatura do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) caso ele oficialize que irá concorrer à Câmara dos Deputados ou ao Senado por São Paulo.

Moro trocou o Podemos pela União Brasil na última quinta-feira (31) e, em um primeiro momento, afirmou que havia desistido provisoriamente da corrida presidencial. Nesse cenário, o ex-juiz do Paraná seria candidato a deputado federal ou a senador por São Paulo.

Segundo Padilha, Moro nunca morou em São Paulo e não tem relação com o estado. “Moro já deturpou o devido processo legal brasileiro e agora zomba da lei eleitoral brasileira ao tentar fraudar um domicílio eleitoral inexistente. Nunca morou, nunca constituiu família, nunca sequer atuou na política em qualquer canto do território paulista”, afirma Padilha.

“Do que Moro está fugindo de Maringá e do Paraná para forjar uma candidatura em SP como se fosse um caixeiro-viajante atrás de um foro privilegiado?”, questiona ainda o parlamentar.

Um dia após anunciar que abria mão de sua candidatura à Presidência, Moro recuou e afirmou que mantinha a sua pré-candidatura, o que levou uma ala da União Brasil a anunciar que iria impugnar sua filiação.

No sábado (2), no entanto, a legenda divulgou nova nota afirmando que desistia de desfiliar Moro e que o projeto político do ex-juiz é em São Paulo.

“O ex-ministro Sergio Moro é um homem íntegro, capaz de enriquecer, junto às demais lideranças partidárias, a discussão sobre o futuro que almejamos para o país. Sua filiação ao União Brasil tem como objetivo a construção de um projeto político-partidário no estado de São Paulo e facilitar a construção do centro democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo país”, dizia o texto.