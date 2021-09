Depoimento de Luciano Hang bate recorde de visualizações no canal da TV Senado

Até agora, apenas sete vídeos de depoimentos da CPI da Covid ultrapassaram a marca de 1 milhão de visualizações

Joana Cunha

O depoimento de Luciano Hang na CPI da Covid nesta quarta (29) chegou a 1,5 milhão de visualizações no canal da TV Senado no YouTube. É o vídeo mais acessado desde que a comissão iniciou os trabalhos. Apoiador de Bolsonaro, Hang apresentou material promocional de sua rede de lojas Havan e defendeu o uso de remédios sem eficácia para tratar a Covid-19​.

Além do depoimento de Hang, a entrevista coletiva transmitida pela TV Senado, que o empresário concedeu ao lado de Flávio Bolsonaro pouco antes de falar aos senadores, alcançou patamar semelhante.

O vídeo dos irmãos Luis Miranda, deputado federal, e Luis Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde, em 25 de junho, é o segundo mais assistido, com quase 1,4 milhão.

Também estão na lista o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, e as duas participações da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades.