DEM e PSL prometem formalizar União mais de um mês após anúncio

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

DEM e PSL planejam concluir na próxima terça-feira (16) o que resta de trâmites burocráticos de sua responsabilidade para a criação da União Brasil, sigla resultante da fusão dos dois. A informação é da equipe jurídica do PSL, que afirma que todas as certidões negativas de ambos os partidos já foram emitidas e que falta somente o cartório registrar a ata do partido. Depois disso, o passo final será protocolar a documentação junto ao TSE e aguardar a conclusão do processo.



Um mês após sua cerimônia oficial de criação, a União Brasil acumula mais tensões e crises do que articulações efetivas. Há divisões a respeito da escolha de candidatos presidenciais, que ficaram mais fortes nos últimos dias com a filiação de Sergio Moro ao Podemos e seu discurso na quarta-feira (10).



Há também indecisões a respeito do controle de diretórios estaduais. Em São Paulo, por exemplo, ocorre uma das principais disputas, com Milton Leite (DEM), presidente da Câmara Municipal de SP, de um lado e Júnior Bozzella (PSL), deputado federal, de outro.