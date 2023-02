Deltan Dallagnol aciona MPRJ contra ministra do Turismo

Segundo o documento, o deputado ainda pede que ela seja investigada por possível relação de desvios de R$ 1,09 milhão em gráfica fantasma

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) acionou, nesta sexta-feira (03), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) contra a ministra do Turismo Daniela Carneiro por supostos casos de improbidade cometidos por ela.

Segundo o documento, o deputado ainda pede que ela seja investigada por possível relação de desvios de R$ 1,09 milhão em gráfica fantasma em Belford Roxo.

“O presidente Lula disse em 6 de janeiro que quem cometesse irregularidades no governo seria convidado a se retirar, mas já são semanas de divulgação na imprensa de irregularidades de vários ministros de Estado e nada acontece. Como Lula não cumpriu sua promessa com o povo brasileiro, estamos acionando o Ministério Público para fazer valer a promessa que nós fizemos: fiscalizar, cobrar, e representar a indignação da sociedade com os abusos do governo Lula”, afirmou Deltan.

O deputado ainda ressalta no requerimento que as empresas fantasmas são do mesmo dono, Filipe de Souza Pegado, ex-secretário municipal de Educação de Belford Roxo, onde o marido de Daniela é prefeito. “Se as investigações confirmarem as suspeitas, trabalharemos para obter o afastamento judicial da ministra, a fim de proteger a probidade e o patrimônio públicos”.

Se comprovados, os fatos podem ser caracterizados como apropriação indébita eleitoral, falsificação de prestação de contas eleitoral, improbidade administrativa e lavagem de dinheiro

Sendo assim, Deltan solicita informações sobre a existência de investigações nesse sentido e o acesso aos autos, caso não estejam em sigilo. Caso não haja, o deputado requer que o ofício seja recebido como notícia-crime e notícia-improbidade e que sejam instaurados os respectivos inquéritos.

Deltan ainda requereu que seja avaliada a realização de rasteamento financeiro dos recursos pagos à gráfica e análise de operações suspeitas da ministra por meio do Conselho de Atividades Financeiras (COAF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o documento:

Ofício Nº 1_2023 – MPRJ – Ministra Do Turismo (1) by Jornal de Brasília on Scribd