Declaração de Bolsonaro contra favelas preocupa campanha

As declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) no debate da Band no último domingo (19) sobre a visita do ex-presidente Lula ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foram vistas como danosas ao mandatário por ambas as campanhas.

No grupo bolsonarista o clima é de velório, já que há o entendimento de que as declarações do candidato da extrema-direita de que “só havia traficante” em um evento que contou com a participação de Lula e de moradores da comunidade foi entendido por quem mora em locais periféricos como uma declaração generalizada.

Dessa forma, a fala do atual candidato atingiu a parcela da população em que o presidente possui mais dificuldade em diminuir a diferença contra o ex-presidente Lula, a parcela da população com menor renda familiar.

Na equipe de campanha, há quem assemelhe o dano à campanha da fala de Bolsonaro com o que ocorreu com a campanha do candidato ao governo da Bahia ACM Neto, que se autodeclarou pardo e apareceu bronzeado durante a campanha.

A atitude do político baiano, porém, o prejudicou na campanha e acabou o levando enfraquecido ao segundo turno.

As últimas pesquisas eleitorais mostravam que, aos poucos, Bolsonaro estava diminuindo a diferença do petista, mesmo dentro da margem de erro, mas a declaração do presidente fez com que integrantes da campanha do ex-presidente Lula voltassem a acreditar em uma elevação do distanciamento eleitoral.