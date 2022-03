De saída do PT, Marília Arraes terá status de estrela no Solidariedade

Apesar de rompida com o PT pernambucano, Arraes seguirá apoiando a candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva

A deputada federal Marília Arraes (PE) deve se filiar nesta sexta-feira (25) ao Solidariedade e imediatamente ganhará status de estrela na nova casa.

De saída do PT, onde se viu sem espaço para a disputa eleitoral, Arraes disputará o governo de Pernambuco contra o grupo que domina a política local desde 2007, capitaneado pelo PSB.

“A ideia é oferecer uma alternativa de centro para aqueles que estão cansados da turma que controla o estado há 16 anos. Esse pessoal sempre ganhou eleição por W.O.”, diz o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força (PE).

A deputada, segundo Paulinho, é uma das principais lideranças femininas do país e será tratada assim pelo seu novo partido. Ela deverá estrelar inserções de TV do Solidariedade, incluindo as nacionais.

O partido agora busca uma aliança para fortalecer a chapa. Um dos partidos que estão sendo procurados é o PSD.

Apesar de rompida com o PT pernambucano, Arraes seguirá apoiando a candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. O Solidariedade deverá se coligar formalmente ao PT nacionalmente.

O partido ainda lançará candidatos próprios no Amazonas, Amapá, Maranhão e Santa Catarina. Nos demais estados, os diretórios locais estão liberados para apoiar quem quiserem. Em São Paulo, o partido deve se coligar a Rodrigo Garcia (PSDB).