Tarcísio de Freitas fecha com Republicanos para disputar Governo de São Paulo

Tarcísio, diante disso, aposta nas grandes concessões, como a do Porto de Santos e a da rodovia Presidente Dutra, como marcas para sua gestão

Julia Chaib

Brasília, DF

O ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) fechou acerto para ir para o Republicanos disputar o Governo de São Paulo.

Leia também Bloqueio do Telegram aumentou apoio a Bolsonaro nas redes sociais, diz levantamento

A ideia inicial era que ele fosse para o PL, a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL), que gostaria que ele usasse o número 22.

Nas negociações, também ficou acertado que o ministro João Roma (Cidadania) migrará do Republicanos para o PL para concorrer ao Governo da Bahia.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a candidatura de Tarcísio preocupa rivais, já que ele pode crescer embalado pela polarização e pelo apoio de Bolsonaro. Além disso, há a avaliação de que o ministro, por ser visto como técnico e menos afeito aos arroubos do presidente, é capaz de furar o teto de votos bolsonarista.

Tarcísio tem sido alvo de críticas até de grupos empresariais e sua fama de realizador é contestada pelos gastos da pasta, que mostram que o Ministério da Infraestrutura investe menos do que no passado.

Reportagem da Folha de S.Paulo desta semana mostrou que Tarcísio é vendido por seu grupo político como um entregador de obras e concessões.

Levantamento feito pela Folha de S.Paulo, porém, mostra que os investimentos da pasta caíram em relação a gestões anteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, em São Paulo, estado que Tarcísio pretende administrar, há entregas tímidas na comparação com outras unidades da federação e até obras importantes travadas pelo Ministério da Infraestrutura.

Tarcísio, diante disso, aposta nas grandes concessões, como a do Porto de Santos e a da rodovia Presidente Dutra, como marcas para sua gestão. Ele chegou a ser apelidado de “Thorcízio” por aliados, em uma brincadeira com a força com que usa o martelo durante leilões de ativos públicos.