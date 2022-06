Datafolha mostra força de Lula com desempregados e empresários

Entre desempregados, o petista foi de 40% para 47% na pesquisa espontânea com relação ao levantamento de maio

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A nova pesquisa do Datafolha mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu uma façanha improvável, ao registrar patamares expressivos nos dois extremos da cadeia econômica.

Entre desempregados, o petista foi de 40% para 47% na pesquisa espontânea com relação ao levantamento de maio, e de 20% para 27% no grupo dos empresários -isso mesmo mantendo a promessa de revogar reformas econômicas, que consta das diretrizes de seu programa de governo.

Entre donas de casa, segmento dos mais impactados pela alta dos preços, o petista foi de 34% para 40%.

Jair Bolsonaro (PL), em compensação, aparece numericamente com menos sete pontos entre os empresários, embora ainda lidere com certa folga neste grupo -tinha 49%, e agora está com 42% na pesquisa espontânea.

Ele se manteve estável entre desempregados (oscilou de 14% para 15%) e seguiu com 18% entre as donas de casa.