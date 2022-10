Datafolha: Bolsonaro abre 7 pontos de vantagem para Lula no Sudeste

Na pesquisa divulgada pelo Datafolha mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com uma considerável diferença para Lula da Silva (PT)

Na pesquisa divulgada pelo Datafolha nessa quarta-feira, 19, mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com uma considerável diferença para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região Sudeste, na disputa pela Presidência da República. Bolsonaro abriu sete pontos percentuais em relação ao levantamento realizado no último dia 13 de outubro.

Na comparação entre as duas pesquisas, em relação aos votos válidos, Bolsonaro saiu de 48% para 50%, enquanto Lula oscilou de 44% para 43%. Ou seja, subiu de quatro pontos percentuais para sete, totalmente fora da margem de erro.

Após dias de atenção ao Nordeste, Lula, agora, foca no Rio de Janeiro e Minas Gerais a partir desta quinta-feira, 20, como forma de tentar barrar o crescimento de Bolsonaro, aferido em pesquisas recentes.

No Nordeste, o atual presidente conseguiu parar o distanciamento do petista. Lula segue bem na frente, mas oscilou um ponto para baixo entre os dois levantamentos do Datafolha — de 68% para 67% (na margem de erro). Bolsonaro ganhou dois pontos percentuais, de 27% para 29%.

Nas outras regiões, a liderança é de Bolsonaro. No Sul, ele manteve os 55% do dia 13 de outubro, enquanto no Norte foi de 49% para 50% e no Centro-Oeste oscilou para baixo (55% para 53%).

Lula, no Sul, seguiu com 38%, assim como no Norte, que permaneceu com 46%, e no Centro-Oeste, com 39%.

O Datafolha ouviu 2.912 pessoas, entre 17 e 19 de outubro, em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE com o número BR-07340/2022.