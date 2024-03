Datafolha aponta queda na popularidade de Lula em São Paulo

Dados indicam que a insatisfação com Lula é particularmente pronunciada entre os evangélicos, onde a desaprovação chega a 49%

Em uma recente pesquisa do Datafolha, foi identificada uma tendência de diminuição na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os moradores de São Paulo. Segundo a pesquisa, a desaprovação ao seu governo ascendeu a 34%, um aumento de 9 pontos percentuais em apenas seis meses, enquanto a aprovação decresceu para 38%, uma queda de 7 pontos. Esta mudança sugere uma alteração na percepção dos paulistanos em relação à administração de Lula.

O levantamento, realizado nos dias 7 e 8 de março, entrevistou 1.090 cidadãos com idade superior a 16 anos na cidade de São Paulo. Os resultados apontam para uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ademais, a pesquisa também explorou as preferências eleitorais para a eleição municipal de 2024, revelando um empate técnico entre Guilherme Boulos (PSOL), que conta com o apoio de Lula, e Ricardo Nunes (MDB), respaldado por Jair Bolsonaro (PL), sublinhando a complexidade do panorama político municipal.

Os dados ainda indicam que a insatisfação com Lula é particularmente pronunciada entre os evangélicos, onde a desaprovação chega a 49%, e entre os eleitores de Ricardo Nunes, com a desaprovação ao governo Lula variando entre 51% e 54%, dependendo do cenário apresentado.