Damares nega conflito com Flávia Arruda: ‘Somos o mesmo projeto’

A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos), afastou qualquer possibilidade de problemas no seu lançamento à pré-candidatura do Senado pelo Distrito Federal. Nesta segunda-feira, 09, a política disse não existir conflito entre ela e a também ex-ministra Flávia Arruda (PL), que se prepara para disputar a mesma cadeira.

Em entrevista ao Painel do jornal Folha de S. Paulo, ela disse que as duas são o ‘mesmo projeto’.”Não há problema nenhum. Nós somos o mesmo projeto. Nós duas representamos a direita conservadora do Distrito Federal”.

Para ela, o cenário não existe, pois, apesar de estarem do mesmo lado, cada uma fala para um público. “Nós vamos mantendo as duas e lá na frente a gente vê quem está melhor, quem pode ser suplente de quem”, projeta.

Arruda e Damares trabalharam diretamente com o presidente Jair Bolsonaro (PL), em suas atribuições anteriores. A disputa das duas para a mesma cadeira gera uma rachadura entre os aliados do mandatário.

Além de Bolsonaro, outro chefe do executivo, dessa vez local, também foi afetado com a decisão. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) recebe apoio dos partidos das duas pré-candidatas em sua corrida para a reeleição.

O titular do palácio do Buriti parece, no entanto, mais próximo de Arruda. A relação dos dois pareceu estremecida quando a pré-candidata ao Senado indicou um rompimento com Rocha ao afirmar que disputaria o cargo de governadora. A mudança de rota, no entanto, resolveu o impasse.

Os dois foram vistos publicamente juntos pela primeira vez neste sábado, 07, após afirmarem que disputariam juntos as eleições deste ano. Os dois visitaram obras do viaduto do Recanto das Emas e, antes disso, fizeram parte de um encontro com pastores e líderes evangélicos com o Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev-DF), em Samambaia. Ibaneis ainda deve receber o endosso de Bolsonaro neste ano eleitoral.